Завтра начинается вывод миротворческого контингента ОДКБ, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Завтра из Казахстана начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы.

По его словам, у него были переговоры с руководителями соответствующих государств.

Он поблагодарил командование контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней.

«Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – сказал Токаев.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП. После президент Токаев обратился к ОДКБ о направлении в страну миротворческого контингента. Военные были отправлены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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