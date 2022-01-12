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Посол Кыргызстана Ибрагим Джунусов завершает дипмиссию в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов 12 января принял посла Кыргызской Республики Ибрагима Джунусова в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Министр высоко оценил его вклад в расширение и укрепление узбекско-кыргызских отношений, сообщили в пресс-службе МИДа.

Отмечена значительная активизация политического диалога, торгово-экономических, культурно-гуманитарных и межрегиональных связей. Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.

Посол Кыргызстана выразил благодарность узбекистанской стороне за созданные благоприятные условия для успешного выполнения его дипломатической миссии в стране.

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  • Посол Кыргызстана Ибрагим Джунусов завершает дипмиссию в Узбекистане


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