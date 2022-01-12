Токаев поручил восстановить объекты инфраструктуры и здания госорганов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба в Алматы.

«Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», – сказал Токаев.

Также президент отметил, что будет оказана поддержка пострадавшим во время беспорядков предпринимателям.

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