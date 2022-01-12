Глава МИД Турции Чавушоглу заговорил на казахском и призвал к единству

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (KZ) - Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу принял участие во внеочередном заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане, пишет Türkiye. Во время своего выступления дипломат сделал ряд важных заявлений.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, принимая участие во внеочередном заседании глав МИД Организации тюркских государств, выразил поддержку Казахстану, отметив: «Мы рядом с вами со всеми нашими возможностями».

Чавушоглу в своем выступлении подчеркнул, что преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств на саммите в Стамбуле в ноябре прошлого года стало важной вехой.

Отметив, что этот исторический шаг подразумевает и важные обязательства, Чавушоглу продолжил: «Действуя эффективно и сообща, мы должны реагировать на возможные потребности наших казахских братьев».

Глава турецкой дипломатии на казахском языке напомнил слова известного поэта тюркского мира Абая Кунанбаева: «Начало успеха — единство», — и сказал: «Бирлик болмай тирлик болмас - Без единства нет жизни! Мы должны быть едины, должны быть живы, в том числе для того чтобы Казахстан вышел из этого испытания более сильным».

Чавушоглу также подчеркнул, что организация должна активизировать шаги в направлении еще большей политической и экономической интеграции.

По словам Чавушоглу, необходимо максимально воспользоваться возможностями сотрудничества, предлагаемыми организацией, для устранения разрыва в уровне доходов и развития между регионами. «В этом контексте видим выгоду в скорейшем подписании стратегического документа, направленного на содействие торговле. Кроме того, придаем большое значение созданию Совместного тюркского инвестиционного фонда. В соответствии с целью, поставленной нашим президентом, товарооборот между нами должен в скором времени достигнуть 10% от общего объема торговли наших стран».

Отметив, что Казахстан всегда проводил успешную и сбалансированную внешнюю политику с момента обретения независимости, Чавушоглу сказал: «Убеждены, что и этот кризис не причинит вреда суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана. Верим в силу, мудрость, здравомыслие братского Казахстана».

«Наш регион находится в центре геополитического внимания, — продолжил министр. — Мы являемся участниками сотрудничества и благополучия, а не геополитической конкуренции, потому что именно благополучие, стабильность и мир возвышают государства и народы. Вместе с тем сотрудничество и рост благосостояния являются величайшими гарантиями мира».

Напомнив казахскую пословицу «Бейбит елде береке бар», означающую «В стране, где мир, — изобилие», Чавушоглу добавил: «Мы можем установить мир только благодаря нашей сущности и нашему единству. Организация тюркских государств, которая наилучшим образом отражает нашу сущность, является самым эффективным воплощением нашей солидарности и наших инвестиций в процветание, стабильность и мир».

Чавушоглу подчеркнул, что организация верит в Казахстан и надеется на него, тюркский мир будет продолжать поддерживать Казахстан и вместе идти по пути стабильности и процветания.

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