В Узбекистане среди вакцинированных от COVID-19 граждан разыгрывают призы

- Узбекистан, общество
- 17:48, 12 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут организованы игры, победители которых получат специальные призы.
Об этом стало известно в ходе заседания, посвященного обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и широкому освещению процессов вакцинации, прошедшего под председательством заместителя премьер-министра – министра туризма и спорта А. Абдухакимова.
Какие именно призы ждут вакцинированных узбекистанцев, пока не уточняется.
В настоящее время ведется подготовка к проведению данной акции.