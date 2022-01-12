В Узбекистане среди вакцинированных от COVID-19 граждан разыгрывают призы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут организованы игры, победители которых получат специальные призы.

Об этом стало известно в ходе заседания, посвященного обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и широкому освещению процессов вакцинации, прошедшего под председательством заместителя премьер-министра – министра туризма и спорта А. Абдухакимова.

Какие именно призы ждут вакцинированных узбекистанцев, пока не уточняется.

В настоящее время ведется подготовка к проведению данной акции.