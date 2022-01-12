Глава Россотрудничества отказался работать с новым министром информации Казахстана, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами чиновника, пишет «РИА Новости».

«Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова», - поделился Примаков в своем Telegram-канале.

Он привел несколько высказываний политика, пишет «РИА Новости».

При это он подчеркнул, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чем ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», - написал глава Россотрудничества.

При этом он выразил надежду, что подобные компромиссы не смогут разрушить дружбу двух народов, а Умаров «публично откажется от своих шовинистических взглядов», пишет издание.

В свою очередь Sputnik.kz пишет, что новый министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил о важности союзнических отношений с Россией.

«Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», - написал Умаров.

Аскар Умаров, которого назначили главой Мининформа 11 января, написал в Facebook, что не согласен с демонизацией его образа.

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