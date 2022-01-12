ВБ: Рост экономики Узбекистана в текущем года составит 5,6%

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам 2022 года на уровне 5,6%. Об этом говорится в январском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Согласно оценкам экспертов банка, рост экономики Узбекистана в 2021 году составил 6,2%. В 2022 году рост ВВП, по прогнозам банка, замедлится до 5,6%.

Ожидается, что в 2023 году экономика Узбекистана вырастет на 5,8% .

Что касается темпов роста мировой экономики, то по данным ВБ, после подъема в прошлом году будут замедляться - с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году.

По словам экспертов ВБ, для того, чтобы все больше государств вступало на путь благотворного экономического роста, необходимы согласованные усилия всего международного сообщества и широкий комплекс мер в политики каждой страны.

Прогноз роста ВВП экономики еврозоны снижен с 4,4% до 4,2% после ожидаемого роста по итогам 2021 года на 5,2%.

Авторы доклада указывают на "возможность возникновения новых вспышек COVID-19, особенно в странах с низким уровнем вакцинации населения".