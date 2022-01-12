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В Москве уроженец Душанбе получил «паспорт негражданина»

CentralAsia (TJ) -  Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ОНК Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует ее издание.

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, вместе с семьей переехал в Астрахань. Он не ходил в школу, «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», сообщила Меркачева.

По словам члена ОНК Москвы, в последний раз мужчину задерживали, так как полиция не смогла установить его личность. Тогда выяснилось, что у Хакимджанова нет гражданства ни одной страны.

Мужчина попросил помочь найти ему работу, добавила Меркачева.

Президент Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в феврале 2021 года.

К этой категории относятся лица, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство.

Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

Документ действует в течение 10 лет, но его необходимо продлевать каждый год. Люди, которые получили удостоверения смогут законно находиться на территории России и работать без оформления патента.

Закон вступил в силу с августа. С этого момента, по данным МВД, всего в России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства.

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