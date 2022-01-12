В МВД Германии допустили отключение Telegram из-за призывов к расправе с представителями властей

CentralAsia (CA) - Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.

Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.

Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.

При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.

"Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, — это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости", — сказала министр.

По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.

Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партнерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.