экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Узбекистана задержан в России при попытке уехать в Сирию для присоединения к боевикам

CentralAsia (UZ) -  Гражданин Узбекистана, подозреваемый в участии в террористической группе «Катиба таухид валь-джихад», задержан в России, сообщил Telegram-канал Службы государственной безопасности Xavfsizlik.

Уроженец Сурхандарьи Ж. Х. (1987 года рождения), находясь на заработках в Краснодарском крае в 2016—2021 годах, через социальные сети познакомился с членами террористической группы «Катиба таухид валь-джихад», действующей на территории Сирии и попал под их влияние.

Как отмечается в сообщении, Ж. Х. стал распространять джихадистские идеи своих идеологических лидеров среди близких и знакомых.

Он был задержан при сотрудничестве Службы государственной безопасности Узбекистана и российских правоохранительных органов, когда собирался уехать в Сирию для присоединения к боевикам.

Мужчину доставили в Узбекистан. Ведётся следствие.

print
  • В компанию, имеющую отношение к младшей дочери Назарбаева, за пять лет поступило почти $1,6 млрд платежей, - С.Брекешев
  • Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова арестовали на два месяца
  • В Казахстане снизились темпы вакцинации против коронавируса, - Минздрав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com