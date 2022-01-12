Гражданин Узбекистана задержан в России при попытке уехать в Сирию для присоединения к боевикам

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана, подозреваемый в участии в террористической группе «Катиба таухид валь-джихад», задержан в России, сообщил Telegram-канал Службы государственной безопасности Xavfsizlik.

Уроженец Сурхандарьи Ж. Х. (1987 года рождения), находясь на заработках в Краснодарском крае в 2016—2021 годах, через социальные сети познакомился с членами террористической группы «Катиба таухид валь-джихад», действующей на территории Сирии и попал под их влияние.

Как отмечается в сообщении, Ж. Х. стал распространять джихадистские идеи своих идеологических лидеров среди близких и знакомых.

Он был задержан при сотрудничестве Службы государственной безопасности Узбекистана и российских правоохранительных органов, когда собирался уехать в Сирию для присоединения к боевикам.

Мужчину доставили в Узбекистан. Ведётся следствие.