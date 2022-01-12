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Президент Казахстана посетил пациентов скорой помощи, пострадавших в беспорядках в Алматы

CentralAsia (KZ) -  В ходе рабочей поездки в Алматы 12 января глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.

Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, передают местные СМИ.

Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка. Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.

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