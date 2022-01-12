Президент Токаев принял в Нур-Султане генерального секретаря ОДКБ Зася

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Нур-Султане, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

Президент отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в Казахстане.

«Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы Секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно», - сказал Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из страны контингентов государств - членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки.

Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

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