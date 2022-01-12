В Нур-Султане и Алматы школьники и студенты перейдут на онлайн-обучение, - МОН

CentralAsia (KZ) - Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане школьников и студентов в Нур-Султане и Алматы переводят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Казахстана.

«К сожалению, санврачами было принято решение перевести учащихся на дистанционное обучение. Надо отметить, что в мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования», - сказала пресс-секретарь МОН Молдир Абдуалиева.

Она также отметила, что «принимать решения об изменении формата обучения необходимо на основании всестороннего анализа и учета всех рисков и последствий как для детей, так и для родителей».

Сообщается, что школьников в Нур-Султане и Алматы переводят на онлайн-обучение до 31 января из-за «омикрон-штамма».

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