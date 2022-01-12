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В Самарканде планируют перевод общественного транспорта на электробусы

CentralAsia (UZ) -  В декабре минувшего года Самарканд, в рамках проекта «Закупка электробусов», реализуемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), посетили европейские эксперты.

По итогам переговоров уже весной 2022 года планируется приобретение первых электробусов большой вместимости производства Республики Беларусь и Китая. Техника уже прошла тестовые испытания по целому ряду экологических и эксплуатационных критериев, сообщили местные СМИ.

В рамках модернизации системы пассажирских перевозок в городе Самарканде также планируется обновить почти 900 автобусных остановок.

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