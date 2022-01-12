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Узбекистан без согласования сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%
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CentralAsia (UZ) -  Узбекистан сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60%, не получив на это согласия. Об этом сообщили в пресс-службе национальной электроэнергетической компании Афганистана (DABS).

Узбекская сторона объяснила такую ситуацию техническими трудностями на электростанции «Марджан». Афганистан будет получать энергию в уменьшенном виде ближайшие два-три дня, столько времени потребуется на ремонт.

По заявлению DABS, из-за сокращения импорта электричества в 16 провинциях страны нет электроэнергии, по всей стране периодически происходят веерные отключения.

Ранее Узбекистан сокращал поставку электричества в Афганистан по техническим причинам. Однако, спустя день проблема с поставками электроэнергии была исправлена.

В конце октября 2021 года правительство Афганистана обязалось полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Сторона обещала погасить долг, как только в стране решатся проблемы с функционированием банковской системы, признанием временного правительства.

При этом, Афганистан задолжал соседним странам порядка 62 млн долларов за электроэнергию, в том числе Узбекистану.

Позже афганское правительство запросило у ООН помощь в 90 млн долларов для покрытия долгов за электроэнергию.

Также Узбекистан и Афганистан договорились о поставках электроэнергии в 2022 году. Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт на $100 млн.

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