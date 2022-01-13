Генсек ОДКБ обозначил сроки вывода миротворцев из Казахстана

CentralAsia (KZ) - Миротворцы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут Казахстан в течение 10 дней. Вывод войск начнется 13 января. Об этом телеканалу «Хабар 24» заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Общая численность контингента - 2,5 тыс. солдат. Силы ОДКБ развернуты двух городах - Алматы и Нур-Султане.

13 января Станислав Зась отправится в Алматы, где проведет встречу с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреевым Сердюковым, побывает на командном пункте и в точках развертывания.

«Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам. 13 января начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана. Мы проводим торжественные мероприятия, начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней до 23-го числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска», - заявил генсек ОДКБ.

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