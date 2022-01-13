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Токаев перечислил главные задачи нового правительства Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил ключевые составляющие нового экономического курса страны. Об этом он написал в своем Twitter.

«Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса», - написал глава государства.

Токаев подчеркнул, что приоритетом правительства страны должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. «Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов», - отметил он.

По словам президента, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. «Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов», - написал Токаев.

«Новый общенародный фонд «Қазақстан халқына» будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы», - отметил президент.

«Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!», - написал Токаев.

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