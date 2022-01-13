Чрезвычайное положение отменили в трех областях Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды.

Согласно указам, чрезвычайное положение в вышеназванных регионах отменяется с 07:00 утра 13 января.

Чрезвычайное положение на всей территории Казахстана было введено с 5 января по 19 января в связи с массовыми протестами.

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