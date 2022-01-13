В Казахстане зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Ранее антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражений ковидом в сутки в Казахстане был установлен в июле 2020 года - почти восемь тысяч инфицирований.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 5118;
- город Алматы – 1205;
- Карагандинская область – 669;
- город Шымкент – 320;
- Кызылординская область – 268;
- Атырауская область – 243;
- Актюбинская область – 225;
- Мангистауская область – 179;
- Акмолинская область – 138;
- Алматинская область – 133;
- Туркестанская область – 129;
- Восточно-Казахстанская область – 95;
- Костанайская область – 94;
- Западно-Казахстанская область – 93;
- Павлодарская область – 85;
- Жамбылская область – 69;
- Северо-Казахстанская область – 59.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 013 тыс. 586 заболевших коронавирусом.