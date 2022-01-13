В Казахстане зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Ранее антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражений ковидом в сутки в Казахстане был установлен в июле 2020 года - почти восемь тысяч инфицирований.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 5118;

- город Алматы – 1205;

- Карагандинская область – 669;

- город Шымкент – 320;

- Кызылординская область – 268;

- Атырауская область – 243;

- Актюбинская область – 225;

- Мангистауская область – 179;

- Акмолинская область – 138;

- Алматинская область – 133;

- Туркестанская область – 129;

- Восточно-Казахстанская область – 95;

- Костанайская область – 94;

- Западно-Казахстанская область – 93;

- Павлодарская область – 85;

- Жамбылская область – 69;

- Северо-Казахстанская область – 59.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 013 тыс. 586 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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