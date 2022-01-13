Для улучшения финансового положения в Афганистане талибы должны выполнить свои обещания, - ООН

CentralAsia (CA) - Верховный комиссар Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди заявил, что талибы должны выполнить некоторые обещания, если они хотят, чтобы их финансовые ресурсы были разморожены, сообщает Вusiness-standard.

Комиссар ООН по делам беженцев также заявил, что афганским женщинам и девочкам должно быть разрешено посещать школы, также и в отношении меньшинств, сообщает Tolo News.

Между тем, он также сказал Washington Post, что важно поддерживать диалог с Исламским Эмиратом, заявив, что это обеспечит «жизнеспособность» Афганистана, сообщает Tolo News.

«Но, в конце концов, важно поддерживать этот диалог с талибами, потому что все эти системы будут носить временный характер, чтобы Афганистан стал жизнеспособной страной, способной поддерживать свой народ. Я думаю, это можно достичь посредством диалога между международным сообществом и самими талибами», — сказал Гранди.

Гранди добавил, что он передал то же сообщение Исламскому Эмирату во время своего визита в Кабул о том, что «Талибан» должен выполнить некоторые обещания, если они хотят, чтобы их финансовые ресурсы были разморожены, сообщает Tolo News.

«Когда я был в Кабуле и когда там были мои коллеги, мы все говорили талибам одно и то же, «должны предпринять шаги в их направлении». Это... это идет в обе стороны, но это диалог. Это не может быть ситуация стенка на стенку», - сказал Гранди.

Верховный комиссар, отвечая на вопрос о том, является ли это правительство «Талибана» тем же «Талибаном», который очень жестко правил Афганистаном в 1990-х годах, сказал: «Афганские талибы в 1996, 1997 годах сильно отличаются от нынешних. Им приходится с этим жить, справляться, им приходится иметь дело с этой ситуацией».

Исламский Эмират заявил, что предпринял шаги для позитивного взаимодействия с миром.

«Мы посетили многие страны от имени Афганистана, подняли свои голоса, участвовали в сессиях, и нас приветствовали, и это хорошее обязательство для официального признания Исламского Эмирата», — сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.

«Оставшиеся проблемы должны решаться дипломатическим путем и путем логических переговоров. Исламский Эмират Афганистан готов вести переговоры по некоторым вопросам, чтобы снять некоторые опасения», — сказал Инамулла Самангани.

После захвата власти талибами в середине августа США заморозили почти 10 млрд долларов в активах Афганистана и ввели санкции против Исламского Эмирата. Многие афганцы, работавшие в государственных и международных учреждениях, а также в некоторых частных агентствах, потеряли работу, и уровень бедности в Афганистане резко вырос.

Тем временем прекращение иностранной помощи Афганистану нанесло ущерб и без того хрупкой экономической системе Афганистана и отрицательно сказалось на жизни миллионов людей.