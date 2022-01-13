экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Красный» уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Комитет национальной безопасности сообщил о завершении антитеррористической операции в 14 регионах Казахстана.

«Красный» уровень террористической опасности отменен в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Антитеррористические операции продолжаются в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан занял 86-е место из 199 стран в рейтинге привлекательности паспортов
  • «Если самолеты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия» — министр обороны «Талибана» пригрозил Узбекистану и Таджикистану
  • Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com