«Красный» уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности сообщил о завершении антитеррористической операции в 14 регионах Казахстана.
«Красный» уровень террористической опасности отменен в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Антитеррористические операции продолжаются в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
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