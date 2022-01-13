Как прошел рабочий визит Касыма-Жомарта Токаева в Алматы? Видео

CentralAsia (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала видео визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Алматы.

В ходе рабочего визита Токаев провел заседание оперативного штаба. Где президенту доложили, что в настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

Также глава государства поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения.

2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

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