В ВОЗ сообщили о превращении COVID-19 в эндемичную инфекцию

CentralAsia (CA) - Коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге.

«Этот вирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Это несомненно», — сказала эксперт, отметив, однако, что сейчас пандемия находится «в самом разгаре»: растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран. «Мы еще не дошли до этой стадии», — подчеркнула она.

Инфекционист добавила, что вирус меняется, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. К тому же разные страны борются с пандемией по-разному, отметила она. «Здесь нет такой предсказуемости, как с гриппом и (другими) типичными сезонными инфекциями. Может быть, мы придем к этому, но пока не пришли», — пояснила ван Керкхове.

В декабре прошлого года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что 2022 год может стать годом конца пандемии коронавируса.

О том, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным, эксперт организации Дэвид Хейманн говорил еще в декабре 2020 года.

8 января 2022 года группа кипрских ученых сообщила о выявлении в 25 образцах нового варианта коронавируса. У него одна генетическая основа с дельта-штаммом, но есть мутации, характерные для «омикрона». Эта разновидность вируса получила название «дельтакрон».

По словам ван Керкхове, данные о появлении гибрида могли появиться в результате загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования.