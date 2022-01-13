экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Индия создадут научно-исследовательский центр семеноводства

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в Министерстве инновационного развития Узбекистана с представителями Nath Bio Genes India (Хайдарабад) обсудили вопрос создания НИЦ, специализирующегося на агрономике, семеноводстве, защите растений и почвоведении.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке индийской стороной бизнес-проекта по созданию центра, в рамках которого Министерство инновационного развития окажет практическое содействие по сотрудничеству с соответствующими научно-исследовательскими институтами, выделению земельного участка и соответствующей инфраструктуры для создания научно-исследовательского центра.

В переговорах в формате видеоконференцсвязи также приняли участие сотрудники Региональных управлений инновационного развития, сообщили в пресс-службе министерства.

print
  • Аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января
  • Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях
  • Сердар Бердымухамедов посетит с визитом Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com