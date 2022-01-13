Узбекистан и Индия создадут научно-исследовательский центр семеноводства

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в Министерстве инновационного развития Узбекистана с представителями Nath Bio Genes India (Хайдарабад) обсудили вопрос создания НИЦ, специализирующегося на агрономике, семеноводстве, защите растений и почвоведении.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке индийской стороной бизнес-проекта по созданию центра, в рамках которого Министерство инновационного развития окажет практическое содействие по сотрудничеству с соответствующими научно-исследовательскими институтами, выделению земельного участка и соответствующей инфраструктуры для создания научно-исследовательского центра.

В переговорах в формате видеоконференцсвязи также приняли участие сотрудники Региональных управлений инновационного развития, сообщили в пресс-службе министерства.