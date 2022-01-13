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В Алматы задержаны 1925 участников беспорядков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным комендатуры Алматы на 13 января, от «террористов» зачищены жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений.

У задержанных изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 961 сообщение.

В сall-центр комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.

2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

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