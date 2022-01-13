Младшая дочь Назарбаева впервые прокомментировала протесты

Алия Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших во время протестов и поблагодарила за «моральную поддержку» своего отца. Об этом она написала в своем Facebook.

«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», — отметила Назарбаева.

Кроме этого, она поблагодарила людей за «моральную поддержку» Нурсултана Назарбаева и отметила, что «он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов». «Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам — благополучия и здоровья. Берегите себя», — заключила она.

На фоне протестов в Казахстане, начавшихся в начале года из-за двукратного увеличения цены на автомобильный газ — с 60 до 120 тенге, — президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Пресс-секретарь бывшего президента заявил, что Назарбаев сам принял решение передать пост действующему главе республики.

7 января издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев и его дочери покинули страну во время протестов, однако на следующий день пресс-секретарь бывшего президента опроверг эту информацию, заявив, что тот находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Помощница старшей дочери Дариги также подтвердила, что та находится в Алматы, однако болеет COVID-19 и не может присутствовать на заседании парламента (Дарига является действующим депутатом).

11 января, после активной фазы протестов, Токаев заявил, что именно из-за действий первого президента «в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам». Он также предложил создать общественный фонд «Народу Казахстана», куда утвержденным правительством компаниям необходимо будет делать регулярные отчисления.

Кроме этого, он поручил принять меры в отношении компании «Оператор РОП», которую связывают с Алией Назарбаевой, и отменить утилизационный сбор. Он пояснил, что у предпринимателей и в целом общества «множество вопросов» к деятельности «Оператора РОП». В компании в ответ заявили, что работали «в строгом соответствии» с законодательством Казахстана, однако готовы подчиниться указу президента.

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