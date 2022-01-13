В Алматы начался вывод миротворцев ОДКБ. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы, Казахстан начался вывод миротворцев ОДКБ, передает Tengrinews.kz.

В проводах миротворческого контингента, которые проходят на строевом плацу Военного института Сухопутных войск имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, принимают участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Слова искренней благодарности всему личному составу за решительные действия, безупречность в выполнении воинского долга выразил командующий группировкой Коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков.

Командующий также выразил признательность руководству Министерства обороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.

Заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов отметил, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами – президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к главам государств – членов организации с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для содействия в стабилизации обстановки в стране.

«Вами была обеспечена охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов», – сказал Таласов.

От имени министра обороны Казахстана военнослужащим контингента Коллективных миротворческих сил выражена благодарность. Ряд миротворцев приказом министра обороны РК были награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество» и грамотами.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности в Казахстане были развернуты и выполняли задачи по охране государственных, военных объектов и объектов социальной значимости Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Следуя принципам добрососедства и военного сотрудничества, в качестве братской помощи по восстановлению конституционного порядка свои воинские контингенты в количестве 2 тыс. 030 человек и 250 единиц техники на территорию Казахстана направили Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия иТаджикистан.

Союзники по организации оказали поддержку и своевременную помощь Казахстану в условиях террористического нападения. Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств Вооруженных сил, правоохранительных органов и перебросить их на борьбу с террористами. В данной ситуации наглядно проявилась эффективность Организации Договора о коллективной безопасности.

Поэтапный вывод из Казахстана объединенного миротворческого контингента ОДКБ будет осуществлен согласно обозначенным президентом Казахстана срокам начиная с 13 января текущего года.

Общая численность контингента - 2,5 тыс. солдат. Силы ОДКБ развернуты в двух городах - Алматы и Нур-Султане.

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