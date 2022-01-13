Бывшего главу спецназа КНБ Казахстана заподозрили в попытке захвата власти

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана ведет досудебное расследование по факту государственной измены против своего бывшего руководителя Карима Масимова, говорится в сообщении ведомства.
«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — говорится в релизе КНБ РК.
Задержаны два его бывших заместителя: Ануар Садыкулов, директор службы спецназначения «А» (спецназ КНБ) и Даулет Ергожин. Их подозревают в участии в совершении тех же преступлений.
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