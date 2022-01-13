Экс-главу КНБ Карима Масимова обвиняют в попытке захвата власти, задержаны два его бывших заместителя

, задержаны два его бывших заместителя

CentralAsia (KZ) - Комитетом национальной безопасности Казахстана продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 6 января задержали бывшего председателя комитета Карима Масимова.

«6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», - сказано в сообщении КНБ.

8 января Комитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова.

Ранее Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев.

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