Экс-главу КНБ Карима Масимова обвиняют в попытке захвата власти, задержаны два его бывших заместителя

- Казахстан, политика
- 15:08, 13 января 2022
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- Обновлено: 16:26, 13 января 2022 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - Комитетом национальной безопасности Казахстана продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин», - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 6 января задержали бывшего председателя комитета Карима Масимова.
«6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», - сказано в сообщении КНБ.
8 января Комитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова.
Ранее Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев.