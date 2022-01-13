Глава МИД Узбекистана принял нового директора Исполкома РАТС ШОС

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 13 января принял Руслана Мирзаева, с 1 января приступившего к обязанностям директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (Узбекистана) в Ташкенте, сообщает МИД РУз.

Абдулазиз Камилов поздравил Руслана Мирзаева со вступлением в должность и подчеркнул, что узбекская сторона придает важное значение деятельности РАТС, рассматривая ее в качестве основного органа ШОС по обеспечению взаимодействия государств-членов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в рамках РАТС ШОС, ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.

17 сентября 2021 года Совет глав государств-членов ШОС утвердил кандидатуру ответственного сотрудника Совета безопасности при Президенте Узбекистана Руслана Мирзаева на должность директора Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял Исполком РАТС ШОС в 2019-2021 годах.