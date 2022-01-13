Узбекистан восстановил экспорт электроэнергии в Афганистан

CentralAsia (UZ) - Национальная электроэнергетическая компания Афганистана (DABS) заявила в четверг, что поставки электроэнергии из Узбекистана нормализовались. Об этом говорится в уведомлении на сайте компании и странице в соцсетях.

"С 7 утра импорт электроэнергии из Узбекистана вернулся к нормальным значениям", - сообщила DABS. Компания напомнила, что в среду узбекская сторона "без предварительного уведомления сократила экспорт электричества в Афганистан на 60%". Это было связано с техническими проблемами на электростанции "Талимарджан".

DABS, однако, предупреждает, что, несмотря на восстановление поставок, в стране все еще "будут происходить отключения электричества из-за его нехватки и из-за перегрузки сетей".

Афганистан закупает большую часть электроэнергии в среднеазиатских странах, в частности в Узбекистане и Таджикистане. Из-за такой внушительной зависимости от импорта и перебоев в поставках в стране в пиковые сезоны потребления регулярно происходят отключения электричества.

Ранее сообщалось, что Узбекистан сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60%, не согласовывая этот вопрос с афганской стороной.

Узбекская сторона объяснила такую ситуацию техническими трудностями на электростанции «Талимарджан».

Узбекистан и Афганистан договорились о поставках электроэнергии в 2022 году. Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт на $100 млн.