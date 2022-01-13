Что известно о мэре Алматы Бакытжане Сагинтаеве, чьей отставки требуют пользователи соцсетей?

Что известно о мэре Алматы, чьей отставки требуют пользователи соцсетей?

Бакытжан Сагинтаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане петиция с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева собрала за несколько часов более 6 тыс. подписей. Она адресована президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает Vlast.kz.

В связи с этим редакция CentralAsia приводит биографию Сагинтаева:

Бакытжан Абдирович Сагинтаев родился 13 октября 1963 году в Жамбылской области, Казахстан.

Сагинтаев окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алматинского института народного хозяйства.

С 1988 по 1992 работал в Казахском государственном университете имени С. М. Кирова, начав работать ассистентом, стал доцентом кафедры социологии.

С 1992 по 1993 годы — был президентом туристско-коммерческой фирмы «Маруе».

С 1993 по 1997 годы — генеральным директором АО «Казмет».

С 1997 по 1998 годы — заместителем генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К».

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбылской области.

С 1999 по 2002 годы занимал должности заместителя председателя Агентства Казахстана по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 по 2004 годы работал первым заместителем председателя Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий и защите конкуренции внутри государства.

С 2004 по 2007 годы — председатель Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2008 годы работал руководителем Канцелярии премьер-министра Казахстана.

С 30 сентября 2008 года по 20 января 2012 года — аким Павлодарской области.

В период с 20 января по 24 сентября 2012 года занимал пост министра экономического развития и торговли Казахстана.

В сентябре 2012 года – январе 2013 года — первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан».

16 января 2013 года назначен министром регионального развития Казахстана — первым заместителем премьер-министра республики.

7 апреля 2014 года назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана в правительстве Карима Масимова.

8 сентября 2016 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана, а затем и премьер-министром.

28 сентября 2016 года одновременно назначен председателем совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

21 февраля 2019 года президент Казахстана отправил правительство Сагинтаева в отставку.

1 марта 2019 года Указом президента Казахстана назначен государственным секретарём республики.

24 марта 2019 года Указом президента Казахстана назначен Руководителем администрации президента Казахстана.

28 июня 2019 года Сагинтаев был назначен акимом города Алматы.

Семья

Отец мэра Абдыр Сагинтаев - Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина, участник Великой Отечественной войны, работал директором Таласского племенного овцеводческого завода.

Жена — Сагинтаева Галия Каратаевна.

Мэр Алматы имеет двух дочерей (Меруерт, 1987 г.р., Надира, 1992 г.р.).

Тесть — Каратай Турысов — секретарь ЦК Компартии Казахстана, секретарь ВЦСПС, вице-премьер Казахстана, министр туризма, физической культуры и спорта РК, председатель Центральной избирательной комиссии РК.

Брат Бакытжана Сагинтаев Таймас Сагинтаев — начальник Межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Жамбыльской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям, начальник Антимонопольной инспекции по Жамбыльской области.

Еще один брат Кыстаубай Сагинтаев — бывший начальник управления миграционной полиции УВД Жамбыльской области, администратор судов Жамбылской области. С января 2015 года работает директором Жамбыльского областного филиала республиканского государственного предприятия «Центр по недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан.

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