В России готовятся к всплеску заболеваемости COVID-19 из-за «Омикрона»

CentralAsia (CA) - Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства РФ поручении премьер-министра Михаила Мишустина.

«По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома»,— говорится в сообщении.

Cообщается, что у трети заразившихся коронавирусом в Москве выявлен именно «омикрон».

Президент России Владимир Путин поручил ускорить вакцинацию в связи с распространением «омикрона». Роспотребнадзор прогнозирует, что при пессимистичном сценарии число заражений в сутки может превысить 100 тыс. 11 января в стране выявили почти 18 тыс. заразившихся, суточное число новых случаев снова начало расти. Пока подтвержденных случаев заражения «омикроном» в стране 698.