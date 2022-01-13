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Второй российский чиновник выступил против нового министра информации Казахстана: Теперь глава «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Предыстория: Глава Россотрудничества Примаков назвал «русофобом» нового министра информации Казахстана и отказался с ним работать. В ответ Умаров попросил не демонизировать его

CentralAsia (KZ) -  На Байконуре не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал руководитель госкорпорации в своем телеграм-канале.

Ранее в среду от работы с казахстанским чиновником отказался глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он привел несколько высказываний политика, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их «навязанной диаспорой», а о Великой Отечественной говорит как о «чужой войне».

В свою очередь министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал эти обвинения у себя на странице в соцсети. Он призвал не демонизировать его.

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