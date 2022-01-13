За взрыв огнетушителя в Ташкенте виновным грозит от трех до пяти лет

CentralAsia (UZ) - Стали известны подробности поджога огнетушителя на проезжей части напротив торгового центра «Самарканд дарвоза» ночью 1 января. В результате взрыва пострадали 3 человека в том числе ученик 10-го класса, который перенес операцию по реплантации 3,4,5 пальцев правой ступни.

Взрывчатое вещество привезли из Ташкентской области — группа людей занимается изготовлением самодельной пиротехники на протяжении нескольких лет. Житель Ташкента, узнав об этом через интернет, заказал пиротехнику за 470 тысяч сумов (более 40 долларов), сообщила пресс-служба УВД Ташкентской области.

Для изготовления устройства использовали различные химические вещества и запчасти легкового автомобиля. Пользовавшийся таким способом уже несколько лет тракторист научил молодежь изготавливать устройства.

Все пострадавшие оказались школьниками. У двоих было удовлетворительное состояние, поэтому их выписали, ученик десятого класса пока находится в больнице.

В ходе следствия 13 лицам, причастным к данному инциденту, предъявили обвинения. Троих задержали в порядке статьи 221 (основания задержания) Уголовно-процессуального кодекса, пятерых задержали в административном порядке, еще пятерых — оштрафовали.

ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пункту 9 статьи 250 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями) Уголовного кодекса, в отношении обвиняемых применена мера пересечения в виде задержания.

Нарушителям грозит ограничение свободы от трех до пяти лет.