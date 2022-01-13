экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За взрыв огнетушителя в Ташкенте виновным грозит от трех до пяти лет
Предыстория: В Ташкенте молодые люди взорвали огнетушитель в новогоднюю ночь

CentralAsia (UZ) -  Стали известны подробности поджога огнетушителя на проезжей части напротив торгового центра «Самарканд дарвоза» ночью 1 января. В результате взрыва пострадали 3 человека в том числе ученик 10-го класса, который перенес операцию по реплантации 3,4,5 пальцев правой ступни.

Взрывчатое вещество привезли из Ташкентской области — группа людей занимается изготовлением самодельной пиротехники на протяжении нескольких лет. Житель Ташкента, узнав об этом через интернет, заказал пиротехнику за 470 тысяч сумов (более 40 долларов), сообщила пресс-служба УВД Ташкентской области.

Для изготовления устройства использовали различные химические вещества и запчасти легкового автомобиля. Пользовавшийся таким способом уже несколько лет тракторист научил молодежь изготавливать устройства.

Все пострадавшие оказались школьниками. У двоих было удовлетворительное состояние, поэтому их выписали, ученик десятого класса пока находится в больнице.

В ходе следствия 13 лицам, причастным к данному инциденту, предъявили обвинения. Троих задержали в порядке статьи 221 (основания задержания) Уголовно-процессуального кодекса, пятерых задержали в административном порядке, еще пятерых — оштрафовали.

ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пункту 9 статьи 250 (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями) Уголовного кодекса, в отношении обвиняемых применена мера пересечения в виде задержания.

Нарушителям грозит ограничение свободы от трех до пяти лет.

Новости по теме:

print
  • Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
  • В Нур-Султане и Алматы школьники и студенты перейдут на онлайн-обучение, - МОН
  • Al Araby: Ничто не пугает Путина больше, чем революция в непосредственной близости от России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com