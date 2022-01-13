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Токаев обсудил с Путиным вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана.

Токаев проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в Казахстане, предпринимаемых с учётом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Также высказал признательность России за помощь и поддержку оказанной Казахстану.

В Казахстане 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. Военные были отправлены из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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