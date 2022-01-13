В Кремле заявили о готовности работать с казахским министром-«русофобом»

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в России критику назначения новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого СМИ обвиняли в русофобии.

«Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что о деятельности Аскара Умарова следует судить по его заявлениям и шагам в новом статусе.

В тоже время Песков признал, что со стороны Умарова имели место «неловкие высказывания, некорректные высказывания».

«Но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана назначил его в свой кабинет министров», - заметил глава пресс-службы президента России.

При этом напомним, что ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после этого назначения его ведомство приостанавливает взаимодействие с министерством информации Казахстана. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Твиттере, что не будет рад Аскару Умарову на Байконуре и не ждет его там.