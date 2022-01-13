Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram

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CentralAsia (KZ) - Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram.
Утром она написала пост со словами благодарности в адрес её отца Нурсултана Назарбаева. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов. Она также отключила функцию комментирования. Позже Алия приняла решение закрыть свою страницу.
В настройках Instagram можно увидеть месторасположение аккаунта. Судя по странице Алии Назарбаевой, она, предположительно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает Орда.
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