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Александр Данилов назначен заместителем министра информации Казахстана — Умарова, с которым не хотели работать российские чиновники
Александр Данилов
Александр Данилов

CentralAsia (KZ) -  Александр Данилов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана. Об этом сообщается на сайте Primeminister.kz.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития», - говорится в сообщении.

Биография Александра Данилова

Он родился 16 декабря 1991 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при президенте. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.

  • Ранее в России критиковали назначение нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого СМИ обвиняли в русофобии.
  • Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после этого назначения его ведомство приостанавливает взаимодействие с Министерством информации Казахстана. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал, что не будет рад Аскару Умарову на Байконуре и не ждет его там.
  • В свою очередь министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал эти обвинения у себя на странице в соцсети. Он призвал не демонизировать его.
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