Мирзиеев и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

CentralAsia (UZ) - В четверг, 13 января, состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и России.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане. Была выражена поддержка предпринимаемым руководством Казахстана мерам по восстановлению мира и спокойствия, стабилизации ситуации в стране.

В ходе беседы главы государств также обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Стороны отметили успешную реализация договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне, а также интенсивный обмен делегациями на различных уровнях. Товарооборот по итогам 2021 года, как отмечалось в ходе беседы, вырос на 33%.

Лидеры в ходе беседы подчеркнули важность проведения серии мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.