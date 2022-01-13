В Узбекистане ученые вывели новый сорт мягкой пшеницы

CentralAsia (UZ) - Учеными Института генетики и экспериментальной биологии Академии наук Республики Узбекистан создан сорт мягкой пшеницы "Пахлавон", сообщается на сайте Академии наук республики.

Как отмечается, оригинальные семена нового сорта в прошлом году были размножены в Баявутском районе Сырдарьинской области. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара.

Заготовлено 280 тонн семян суперэлиты. Они засеяны в элитном хозяйстве этого региона для получения урожая 2022 года.

"Сорт мягкой пшеницы "Пахлавон" устойчив к дефициту поливной воды и засолению почвы, среднеустойчив к ржавчинным болезням", — говорится в публикации.

Новый сорт адаптирован к местным условиям, уточняется в ней. Он среднеспелый, среднего роста (100-110 см), среднеустойчив к полеганию и имеет высокое хлебопекарное качество.

Помимо этого, мягкость соломы дает возможность использовать её как корм в животноводстве.