В Казахстане опубликовали новые правила въезда в страну

CentralAsia (KZ) - С 15 января все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка считается действительной в течение 72 часов c даты забора материала до момента пересечения границы Казахстана).

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.

Исключение составляют дети до 5 лет.

Справка должна быть на английском, русском или казахском языках.

Подчеркивается, что в случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

Ранее межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане.

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