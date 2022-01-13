В Алматы начали расчищать сгоревшее и разграбленное здание администрации (фото, видео)

CentralAsia (KZ) - В Алматы начата работа по расчистке здания городского акимата после пожара.
По данным пресс-службы администрации, в работе задействованы около 660 человек. Отмечается, что расчистка будет завершена в скором времени.
"Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации. Расчистка производится с соблюдением техники безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что доступ в здание и на прилегающую территорию запрещен с целью обеспечения безопасности посторонних лиц. Восстановительные работы будут начаты сразу после расчистки.
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