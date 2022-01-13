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Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков в Алматы
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.

CentralAsia (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после массовых беспорядков и атак на Алматы, об этом сообщается на официальном сайте главного надзорного органа страны.

По данным Генпрокуратуры, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств.

К различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе подвергнуты аресту 1978 человек.

На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

Водворены в ИВС 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 человек.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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