Младшая дочь первого президента Алия Назарбаева удалила свой аккаунт в Facebook

|Продолжение: Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram
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CentralAsia (KZ) - Младшая дочь Нурсултана Назарбаева,Алия Назарбаева, также удалила свой аккаунт в Facebook, сообщает @Orda_kz.
Ранее сообщалось, что Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram. Утром она написала пост со словами благодарности в адрес её отца Нурсултана Назарбаева. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов. Позже Алия приняла решение закрыть свою страницу.
В настройках Instagram можно увидеть месторасположение аккаунта. Судя по странице Алии Назарбаевой, она, предположительно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает @Orda_kz.
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