экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Младшая дочь первого президента Алия Назарбаева удалила свой аккаунт в Facebook
Продолжение: Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в InstagramПредыстория: Младшая дочь Назарбаева впервые прокомментировала протесты

CentralAsia (KZ) -  Младшая дочь Нурсултана Назарбаева,Алия Назарбаева, также удалила свой аккаунт в Facebook, сообщает @Orda_kz.

Ранее сообщалось, что Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram. Утром она написала пост со словами благодарности в адрес её отца Нурсултана Назарбаева. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов. Позже Алия приняла решение закрыть свою страницу.

В настройках Instagram можно увидеть месторасположение аккаунта. Судя по странице Алии Назарбаевой, она, предположительно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает @Orda_kz.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • За сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших COVID
  • В Алматы задержаны 1678 участников протестов, - комендатура
  • Сердар Бердымухамедов посетит с визитом Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com