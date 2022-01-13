Младшая дочь первого президента Алия Назарбаева удалила свой аккаунт в Facebook

CentralAsia (KZ) - Младшая дочь Нурсултана Назарбаева,Алия Назарбаева, также удалила свой аккаунт в Facebook, сообщает @Orda_kz.

Ранее сообщалось, что Алия Назарбаева закрыла свой аккаунт в Instagram. Утром она написала пост со словами благодарности в адрес её отца Нурсултана Назарбаева. По ее словам, Нурсултан Назарбаев получает много сообщений от жителей регионов. Позже Алия приняла решение закрыть свою страницу.

В настройках Instagram можно увидеть месторасположение аккаунта. Судя по странице Алии Назарбаевой, она, предположительно, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает @Orda_kz.

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