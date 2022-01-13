Надо возвращаться домой: Путин – о выполнении миссии ОДКБ в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин 13 января на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил миссию ОДКБ в Казахстане.

«В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили», – приводит заявление главы государства сайт Кремля.

По его словам, миротворцы сыграли «очень важную роль» в стабилизации ситуации в Казахстане. Президент отметил, что силы ОДКБ смогли взять под охрану все жизненно важные объекты, что позволило казахстанским силам правопорядка сосредоточиться на работе внутри страны.

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил в первые дни высвободить около 1,6 тыс. сотрудников местных силовых структур для наведения порядка в республике, доложил Сергей Шойгу

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время миссии в Казахстане взяли под свою охрану 14 особо важных объектов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину.

«Приняли под охрану 14 объектов на сегодняшний день, объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что по просьбе руководства Казахстана и по поручению Путина под охраной сил ОДКБ были «еще ряд объектов», захват которых террористами представлял серьезную угрозу.

Вмешательство сил ОДКБ позволило высвободить около 1,6 тыс. сотрудников силовых структур Казахстана, «которые включились активно в работу по борьбе с бандитами», продолжил Шойгу.

Министр также рассказал о сроках вывода контингента из республики. «Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану. Начинаем вывод сегодня. (...) Планируем завершить всю работу 19 числа», — заявил Шойгу.

«Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил», — пояснил глава Минобороны РФ.

В Казахстане сегодня, 13 января, прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ.

Ранее министр обороны России Шойгу сообщил, что ОДКБ завершит миссию в Казахстане после «полной стабилизации обстановки». Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны продлится максимум 10 дней.

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