«Домой через Бишкек». Как кыргызстанцы помогли казахстанцам во время беспорядков?

CentralAsia (KZ) - Супруги Дана и Султан Тундукпаевы – казахстанцы, которые находятся сейчас за рубежом. Месяц назад они вылетели из Казахстана на лечение за границу. Они открыли в телеграмме канал «Домой через Бишкек». Их историю о помощи кыргызстанцев казахстанцам передает Vласти.

Многие казахстанцы за рубежом в качестве второго реального коридора на родину рассматривают перелет через Бишкек.

«Когда начались беспорядки в Алматы мы не могли найти себе места: переживали за родных, любимый город, душа болела, было страшно и горько осознавать, что ты ничем не можешь помочь. Были перебои в работе банковских приложений, карты не работали, отсутствовала связь. Аэропорта больше не было. Огромное количество наших сограждан зависло в воздухе, и 6 января мы поняли, что сейчас многие будут лететь домой через Бишкек – так появилось само название и группа», – рассказывает Дана.

У Султана и Даны не было опыта в подобных вещах, зато были друзья в Кыргызстане, которые сразу согласились помогать тем, кто полетит через Бишкек. Группа начиналась с трех человек, и за несколько дней выросла до 5 000. Дана говорит: «Мы не ожидали такого потока помощи, от кыргызстанцев пошла такая волна, люди предлагали еду, жилье, транспорт, нам отели начали писать, что свою помощь хотят оказывать, автоволонтеры, просто волонтеры присоединились. Мы увидели, что мэрия Бишкека и посольство Казахстана в Кыргызстане тоже помогают нашим гражданам. Консул Казахстана добавился к нам в чат. В какой-то момент предложений помочь было так много, что люди из Кыргызстана стали спрашивать, а есть ли в чате вообще казахи?»

На Кордае на границе уже стояли обычные жители из Кыргызстана, которые привезли нашим горячий чай и еду, одежду, пледы.

Заправки Бишкека бесплатно заливали топливо автоволонтерам, отельеры и частные лица предлагали для остановки свое жилье. Волонтеры группы подсчитали, что предложений было столько, что можно было бесплатно разместить больше 200 человек. Это не считая гостиницу от мэрии Бишкека. Волонтеры до сих пор встречают людей в аэропорту и везут их в гостиницы или, если рейс прилетел утром, сразу на Кордай – бесплатно.

Поток информации в чате стал таким мощным, что управление пришлось подхватить другим админам-волонтерам. Сейчас их 12, они добровольно взяли на себя эту обязанность и круглосуточно отвечают на множество одинаковых вопросов, чистят чат от мусора, закрепляют наиболее важные сообщения. Важно, что несмотря на многочисленность группы, все участники одинаково точно поняли обращение админов, что этот чат – вне политики и не ведёт никаких денежных сборов.

«Мы были в шоке, какие кыргызстанцы человечные и щедрые. Они поставили свои дела на паузу и начали помогать казахстанцам. Сейчас наша группа организовала спецавтобусы из Кордая до Алматы. Мы также намерены организовать такие автобусы до Астаны, Шымкента и Тараза. Мы делаем это всё, потому что кто-то должен делать, просто хотим помочь от чистого сердца, чтобы все быстрее наладилось. Наши дети нас уже дней пять не видят толком, но, пока не стабилизируется, будем помогать. Работа идет в режиме нон-стоп, но усталости не чувствуешь, наоборот, как будто облегчение даже: нам стало легче переносить боль, которая на нас навалилась», – делится Дина.

В чате «Домой через Бишкек», в основном, туристы. Но есть и нерядовые случаи: кто-то улетал навестить родных, кто-то летал по работе на деловую встречу, кто-то на похороны, кто-то вернулся после паломничества. Есть студенты, которые летели к родителям, не известив их об этом: хотели сделать сюрприз, а оказались в ситуации, где их рейсы отменили, и они застряли на разных границах без связи с домом.

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