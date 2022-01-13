Казахские пограничники задержали 8 человек по подозрению в причастности к беспорядкам, в том числе 4 граждан стран ЦА

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Погранслужба Казахстана сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции Талдыкоргана и 8 (в том числе 4 граждан центральноазиатских республик) - возможно, причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы.

В видео, распространенном, Комитетом национальной безопасности Казахстана, показали машину с кыргызским госномером.

Задержанные переданы в подразделения полиции.

«Погранслужба во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения спецназа «Арлан» МВД проводит оперативно-разыскные мероприятия в Алматинской области», - говорится в сообщении КНБ.

Кроме того, 11 января в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска «Шымкент» при оформлении рейса КС-7425 сообщением Туркестан - Стамбул выявлен гражданин Казахстана, который был участником митингов в Кызылорде и распространял через мессенджеры социальных сетей призывы к участию в беспорядках. Задержанный передан в линейный отдел полиции Шымкента.

«10 января в Костанайской области в пункте пропуска «Убаган» (автомобильный) в рамках фильтрационных мероприятий задержан гражданин Казахстана 1986 года рождения, житель Тараза. В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур (защитный шлем, разгрузочный жилет, металлический щит и резиновая палка) с датой ее создания 5 января текущего года. Для проведения следственных мероприятий данное лицо передано в Узункольский РОП», - добавили в комитете.

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