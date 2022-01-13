К 2050 году деменцией будут страдать более 150 млн человек по всему миру, - исследование

CentralAsia (CA) - Сегодня около 57 млн человек живут с деменцией — неизлечимым дегенеративным заболеванием, которое на самых тяжелых стадиях делает их зависимыми от круглосуточного ухода.

Британские ученые провели новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Lancet Public Health. Исследование подтверждает прогнозы о том, что число людей, страдающих деменцией, будет стремительно расти, передает The Economist.

Согласно прогнозу, ученых к 2050 году число больных достигнет 152,8 млн — причем, женщин среди них будет заметно больше, чем мужчин, — согласуется с прогнозами, сделанными за последние семь или более лет. Однако в отличие от более ранних исследований, основанных на глобальных данных, на этот раз ученые опирались на данные на уровне стран и принимали во внимание конкретные факторы риска.

Ученые столкнулись с серьезными ограничениями в смысле качества данных из отдельных стран, которые используют другие методологии и часто даже опираются на другие определения деменции. Тот факт, что вывод авторов так похож на выводы более ранних исследований, подчеркивает, что наиболее важным фактором риска остается возраст.

Деменция — это состояние, сопровождающее десятки различных заболеваний, — наиболее распространенным из них является болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60-80% случаев, — и почти ко всем этим заболеваниям люди становятся более восприимчивыми по мере старения. Прогнозируемое увеличение заболеваемости деменцией является результатом двух глобальных факторов: роста численности населения и продолжительности жизни.

Вот почему самый значительный рост заболеваемости деменцией наблюдается в регионах мира с самым быстрорастущим населением, таких как страны Африки к югу от Сахары. Это означает, что деменция больше не будет проблемой преимущественно богатых стран, коей она является сейчас. В то же время в богатых странах прогнозируется рост заболеваемости деменцией прежде всего из-за старения населения.

В исследовании Lancet Public Health также учитывались риски, которые, в отличие от возраста, поддаются корректировке: курение, ожирение, высокий уровень сахара в крови и низкий уровень образования. В Северной Америке и Европе заболеваемость деменцией — то есть процент людей любого возраста с этим заболеванием — уже заметно снизилась. Возможно, это объясняется более свободным доступом к качественному образованию, а также улучшением качества лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исследование показало, что в масштабе мира эти достижения позволят сократить число людей, страдающих деменцией, на 6,2 млн. Однако курение и рост заболеваемости ожирением и гипертонией в некоторых странах нивелирует этот прогресс и добавит примерно 6,8 млн случаев деменции.

По словам ученых, все эти прогнозы являются неточными. Однако вывод этого исследования и множества более ранних работ бесспорен: миру придется научиться жить с огромным числом людей, страдающих деменцией. Пока от деменции нет ни вакцины, ни лекарства, хотя в прошлом году Америка одобрила лекарство для лечения болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Ни одна страна еще не решила, как она будет оплачивать уход, который понадобится больным деменцией людям. И жители многих стран пока не знают, где им искать людей, которые будут готовы взять на себя функцию ухода.