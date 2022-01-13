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Узбекистан вводит дополнительные карантинные меры из-за «омикрона»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане установлены новые правила въезда в страну с учетом ухудшения ситуации с распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба МИДа.

Так, с 15 января гражданам, въезжающим в Узбекистан (за исключением автомобильного сообщения) нужно будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до въезда, а также сдать экспресс-тест на ковид при въезде в страну.

При этом гражданам, въезжающим из Кыргызстана через пограничные автомобильные пункты пропуска, нужно будет предоставить только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов, а въезжающим из других соседних стран — сдать экспресс-тест.

Узбекистанцам, а также гражданам Кыргызстана и Таджикистана, въезжающим и выезжающим, а также следующим транзитом с территорий Сохского, Шохимардонского, Чунгаринского, Тоштепинского, Бунёдкорскогой, Жомийского и Кардошликского населенных пунктов Узбекистана, не требуется сдавать тесты.

Вместе с тем, с 15 января временно приостанавливается пересечение государственной границы между Узбекистаном и Казахстана гражданами двух стран. Исключения действуют для следующих категорий лиц:

  • все категории граждан, въезжающие посредством авиационного сообщения;
  • граждане Узбекистана и Казахстана, возвращающиеся на родину;
  • сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;
  • водители, осуществляющие международную перевозку грузов;
  • лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;
  • сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
  • обслуживающий персонал объектов Узбекистана, расположенных на территории Казахстана, и наоборот;
  • граждане Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющие свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;
  • граждане Казахстана, постоянно проживающие в Узбекистане, и наоборот;
  • граждане двух стран, следующие с целью учебы;
  • граждане двух стран, въезжающие (выезжающие) в лечебных целях, с целью посещения тяжело больных близких родственников, либо участия на похоронных мероприятиях близких родственников;
  • граждане двух стран, сопровождающие тела скончавшихся граждан Узбекистана на территории Казахстана, и наоборот.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане выявлен первый случай нового штамма - омикрон. Он был обнаружен у пассажира, прилетевшего рейсом из ОАЭ. За последние дни в стране резко выросло число новых случаев коронавируса.

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